Le ministre du commerce et des PME qui co-présidait avec son homologue égyptien la cérémonie officielle des rencontres d'hommes d'affaires entre le Sénégal et l'Égypte, constate pour le regretter, que la balance commerciale sénégalaise est déficitaire dans le cadre de ses échanges commerciaux avec l'Égypte. À cet effet, Aminata Assome Diatta plaide pour une solide Coopération gagnant-gagnant dont les deux pays bénéficieront des résultats escomptés.



"Cette rencontre sera mise à profit pour présenter les opportunités d'affaires qui existent entre les deux pays. Pour cela, il nous faut dépasser le partenariat de circonstance que nous connaissons et instaurer une solide coopération sous-tendue par une réelle volonté d'aboutir à des résultats dont les deux pays bénéficieront des résultats. Pour l'année 2020, les importations ont atteint plus de 19 milliards contre 15 millions pour les exportations vers l'Égypte. Ceci dit, notre balance commerciale est largement déficitaire dans nos relations avec l'Égypte", a souligné le ministre sénégalais du commerce et des PME...