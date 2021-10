Opéreration de sécurisation de la police / Bilan du Gamou : 36 individus interpellés, plus de 2kg de chanvre indien et 75 téléphones saisis.

Les 800 policiers déployés lors du Gamou de Médina Baye ont fait le job.



En effet, lors des opérations de sécurisation, 36 individus ont été interpellés dont 02 pour offre et cession de chanvre indien, 02 pour détention aux fins d'usage, 01 pour VDF avec violence, 03 pour vol, 07 pour NE, 02 pour exécution des instructions du parquet, 06 IPM et 11 pour VI.



18 motos Jakarta ont été également immobilisés. Enfin 2,9 kg de cornets de chanvre indien et 75 téléphones portables ont été saisis dans différents lieux...