Opérations de lutte contre l’insécurité routière : La gendarmerie enregistre 30.349 infractions au mois d’août.

La gendarmerie nationale dans sa mission de régulation et ses activités de police de la route, a enregistré 30.349 infractions relevées pour le mois d’août seulement.



Dans un communiqué transmis à la rédaction, la gendarmerie précise que ces infractions portent sur des visites techniques expirées, des défauts d’assurance, des organes défaillants (pneumatiques, systèmes de freinage ou d’éclairage) et le défaut de port de casque pour les motocyclistes. Les agents de contrôle ont saisi 1780 permis de conduire et récolté un montant global de 27.217.000 francs Cfa perçu au titre des amendes forfaitaires.



Ces résultats sont l’objet d’un contrôle de 47.200 véhicules et 8.224 motos durant le mois d’août 2021...