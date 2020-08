Opérations de contre-insurrection au Mali, Burkina et Niger : Le rapport alarmant du groupe d’experts de l'ONU.

Des experts des droits de l'Homme de l'ONU ont publié un rapport sur l’accord sur la paix et la réconciliation au Mali. Les menaces, obstacles et progrès ont été passés en revue par ce groupe d'experts, qui se sont appesantis sur les opérations de contre-insurrection au Mali, Burkina et Niger. « L'environnement régional n'a pas été propice à la mise en œuvre de l'Accord », lit-on dans le Rapport final du Groupe d'experts créé par la résolution 2374 (2017) du Conseil de sécurité sur le Mali et renouvelé en application de la résolution 2484 (2019).



Le Groupe d'experts note une tendance à l'augmentation de la violence contre les civils commise par les forces armées et de sécurité des États lors des opérations de contre-insurrection au Mali, au Burkina Faso et au Niger, ainsi que par des milices ethniques contre des communautés rivales.







Ce rapport souligne toutefois qu’il faudrait mettre fin à « l'escalade de la violence contre les civils dans le centre du Mali qui détourne les ressources et l'attention du nord du Mali ». Cette violence réduit, selon le groupe d'experts de l'ONU, le soutien public à l'Accord en retardant la paix et affecte la confiance des communautés et des groupes armés dans le gouvernement et ses forces armées et de sécurité.



« Plusieurs communautés à travers le Sahel se sentent non protégées ou même ciblées par leurs gouvernements respectifs, contribuant au renforcement de la légitimité et du rôle des milices ethniques », note le rapport à l'issue des réunions des experts de l’ONU.



Les experts des droits de l'Homme de l'ONU renseignent que les communautés de réfugiés maliens des pays voisins « sont particulièrement touchées par les actes de violence ». « Le 2 mai 2020, les forces de défense du Burkina Faso sont entrées dans le camp de réfugiés de Mentao, dans le nord du pays, qui accueille 6500 Maliens, et auraient battu et blessé 32 réfugiés maliens soupçonnés de complicité dans une attaque terroriste contre une unité de gendarmerie territoriale de Djibo le même jour. La milice d'autodéfense burkinabé, connue sous le nom de Koglweogo, aurait participé aux violences contre les réfugiés maliens », rapportent les experts unusiens.



D’ailleurs, rappellent ces derniers, la CMA a publié un communiqué dans lequel elle a condamné l'attaque et a appelé le Gouvernement du Burkina Faso à assurer la protection des réfugiés conformément aux normes internationales. Mieux, le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) avait également condamné l'incident, a incité le gouvernement du Burkina Faso à publier un communiqué le 5 mai 2020, où il a justifié l'usage de la violence commis à la poursuite des militants à l'aide du réfugié camp comme une cachette, mais a également promis une enquête sur la question.



« La violence persistante contre les réfugiés maliens au Burkina Faso a contraint des milliers d'entre eux à rentrer chez eux au Mali, alors que l'environnement propice à leur retour, que les parties à l'Accord se sont engagées à créer en vertu de l'article 47 de l'Accord, n'est pas là. Le Burkina Faso copréside le Comité de suivi de l'Accord », renseigne-t-on...