Opération zéro déchet dans la banlieue : Le coordinateur départemental des jeunes de BBY du département de Guédiawaye en première ligne.

Conformément aux vœux du chef de l'État d'éradiquer les bidonvilles et de débarrasser la capitale et le pays en général de ses déchets avec l'opération zéro déchet, le coordinateur départemental des jeunes de la coalition BBY du département de Guédiawaye épouse cette initiative qu'il juge salutaire et ambitieuse.

Mamadou Yaya Ba, puisque c'est de lui qu'il s'agit a investi ce dimanche certaines communes ainsi que des lieux publics de certaines localités à l'image du poste de santé de Hamo 4 pour distribuer des bacs à ordures.

L'objectif pour le responsable politique à Guédiawaye étant de contribuer à la politique de salubrité entreprise par le président de la République Macky Sall, mais aussi et surtout inciter les jeunes à adopter le même comportement pour la réussite d'une telle politique.

Au-delà des postes de santé, des commissariats de police ainsi que d'autres lieux publics qui auront leurs bacs à ordures, Mamadou Yaya Ba compte s'investir dans les ménages avec comme crédo, sensibiliser sur l'importance de la propreté et de la salubrité dans la santé publique.