Opération de sécurisation du 23 mars au 27 avril 2025 : Le coup de filet de la police emporte 6 068 personnes

Du 23 mars au 27 avril 2025, la Police nationale a mené des opérations de sécurisation de grande envergure. Au total, ce mois-ci, 6 068 personnes ont été interpellées, se répartissant comme suit : 3 183 pour vérification d'identité, 1 842 pour nécessités d'enquête, 1 697 pour ivresse publique et manifeste, 2 865 pour usage de drogue, 1 045 pour violence et 1 648 pour vol.



À travers ses missions nationales et internationales, ses opérations de sécurisation et ses actions de proximité, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique poursuit son engagement au service de la sécurité, de la paix et du bien-être des citoyens.