Opération de sécurisation dans la zone centre: 36 individus interpellés dont 8 pour ivresse publique manifeste.

Dans la nuit du Mercredi 03 au jeudi 04 mai 2023, une opération de sécurisation a été effectuée par trois commissariats de la zone centre c'est-à-dire Fatick, Kaolack et Kaffrine.



Celle-ci a permis l'interpellation de 36 personnes dont 08 pour ivresse publique manifeste, 27 pour vérification d'identité, 1 pour charlatanisme et escroquerie etc. Les limiers ont mis en fourrière 17 véhicules et 06 motos et saisi dans la foulée 92 pièces.



Au total, 120 éléments ont été mobilisés dont une quarantaine de la police judiciaire et 80 autres appartenant au corps urbain. 9 véhicules ont été utilisés durant cette période de sécurisation...