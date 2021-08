Opération de sécurisation / Mbour : 301 personnes interpellées, 125 voitures mises en fourrière.

Une opération de sécurisation combinée Police - Gendarmerie de trois jours s'est déroulée à Mbour.

Durant tout ce week-end, les forces de l'ordre ont sillonné les différents artères de la zone pour ratisser large. Un large ratissage a ainsi été fait, occasionnant l'interpellation de plusieurs personnes et la mise en fourrière de centaines de voitures.



301 personnes interpellées dont :

⁃ 250 pour vérification d’identité ;

⁃ 27 pour Ivresse publique et manifeste ;

⁃ 04 pour conduite sans PC ;

⁃ 09 pour nécessité d’enquête ;

⁃ 01 pour meurtre ;

⁃ 01 pour offre ou cession de chanvre indien (17 cornets) ;

⁃ 04 pour vagabondage ;

⁃ 01 pour agression physique ;

⁃ 02 pour usage de produits cellulosiques ;

⁃ 01 pour racolage ;

⁃ 01 pour exploitation d’un débit de boisson sans autorisation administrative ;



Pièces saisies : 386

Mises en fourrière et immobilisations : 125

Amendes forfaitaires : 612.000