Opération de police forestière : 350 troncs saisis et 3 personnes arretées dans la zone de Dianké Makkah

Dans le cadre de la lutte contre le trafic du bois l ’inspection régionale des eaux et forêts de Tamba (IREF) de Tamba et la gendarmerie ont mené une mission conjointe dans la zone de Dianké Makkah. Une opération de police forestière avec la gendarmerie qui a mené à la saisie de 350 troncs saisis sur trois dépôts, de deux tronçonneuses, d’un vélo et d’une moto. Trois personnes ont été aussi interpellées dont un coupeur et deux aides. Les personnes interpellées seront gardées à vue et mis à la disposition du procureur une fois la procédure terminée.