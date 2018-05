Opération de maintien de la paix universelle : 50 cadres supérieurs féminins de la police vont être formés par l’ONU

La division de la police des Nations Unies a lancé ce mercredi 09 mai, à Dakar, le cours francophone sur l’introduction aux fonctions de commandement destinées aux cadres supérieurs féminins de la police.



Cette formation soutenue par le Canada, a pour objectif général de faciliter la désignation de femmes officiers de police, remplissant les critères d’éligibilité à des postes de commandement de cadres supérieurs et de cadres intermédiaires au sein des opérations de maintien de la paix et au secrétariat des Nations Unies.



Ce séminaire de formation se déroulera jusqu’au 14 mai et permettra d’aborder les multiples défis et opportunités uniques auxquels les femmes sont confrontées lorsqu’elles soumettent leurs candidatures à des postes de commandement dans les opérations de maintien de la paix onusiennes.



Il est co organisé par les Nations Unies, l’Union africaine, l’Organisation internationale de la francophonie et les forces de l’ordre et de sécurité du Sénégal.