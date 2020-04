Opération de libération d'emprises au marché central de Kaolack : Un grand rassemblement se forme derrière les bulldozers.

Et pourtant, le ton a été donné par l'autorité administrative à l'attention des usagers sur le niveau de gravité des rassemblements et attroupements occasionnés dans les grandes artères, notamment au marché central de Kaolack.



D'ailleurs, cet après-midi, de gros moyens ont été déployés sur les deux axes dudit marché où convergent chaque matin vendeurs et clients. Ainsi, Bulldozers et camions n'ont rien laissé sur leur passage, toutes les emprises ayant été libérées sous la supervision de l'autorité administrative( préfet) et des forces de l'ordre.



Toutefois, non loin de là, un grand rassemblement composé de tabliers, de marchands ambulants et de vendeurs installés d'habitude à même le sol s'est formé ça et là. Tous ont rallié les lieux pour constater de visu les mesures que le préfet de Kaolack avait annoncées concernant la libération des emprises au niveau de ce marché. Ce qui a occasionné une concentration humaine et un encadrement sans précédent depuis le début de l'entrée en vigueur des nouvelles restrictions telles la fermeture du marché central de Kaolack à 14 heures, le couvre-feu à 20 heures etc...