Opération de désencombrement : Abdou Karim Fofana s’attaque à l’occupation illégale sur l’avenue Malick Sy et alentours

C’est tard dans la nuit du mercredi que le ministre de l’urbanisme, du logement et de l’hygiène publique a débarqué à l’avenue Malick Sy et alentours pour précéder à la poursuite des opérations de déguerpissement qu’il a entamées depuis quelques semaines.



Accompagné de quelques autorités parmi lesquelles le préfet de Dakar, le ministre Abdou Karim Fofana est aujourd’hui plus que jamais déterminé à concrétiser cette volonté du chef de l’État à rendre l’espace public accessible et vivable en libérant les espaces qui sont destinés aux véhicules et aux piétons. C’est ainsi que le ministre en charge de la question de la salubrité, a signifié la nécessité de procéder à ces opérations de désencombrement, sans heurts et sans violence.



Les discussions et les échanges sont tout aussi importants parce que, rappelle le ministre : « les discussions sont importantes car, nous voulons que ces travaux se déroulent dans une démarche mutuelle de compréhension, mais aussi en se basant sur les prérogatives de la loi et des règles établies pour un meilleur vivre-ensemble. »



Le ministre a rappelé que ces opérations se poursuivront, après Malick Sy, ce mercredi ce sera aux alentours de la Grande Mosquée, qui avait été conquis, mais repris aujourd’hui, de manière illégale par certains occupants. Vers la fin de la semaine, les alentours de Rebeuss vont être investis et ainsi, 3 à 4 jours vont être déroulés avant la fin du mois et une évaluation sera faite pour voir les choses à améliorer.



Une campagne de sensibilisation sera aussi en vue dans les 557 communes du Sénégal pour installer des comités de salubrité, prendre en charge cette question en impliquant tous les citoyens à œuvrer dans cette volonté du président pour un changement constructif.