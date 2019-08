Opération de désencombrement : Abdou Karim Fofana nettoie le parking du stade Senghor.

La vaste opération de désencombrement du parking du stade Léopold Sédar Senghor a démarré hier soir.



Cette opération a été présidée et conduite par le ministre de l’Urbanisme, du logement et de l’hygiène publique, Abdou Karim Fofana, et le préfet de Dakar, sous la supervision des forces de sécurité. Un parking qui était dans un désordre indescriptible et un état d’insalubrité inqualifiable.



Le ministre Abdou Karim Fofana qui a la bénédiction du président Macky Sall, a comme objectif de rendre le pays propre en le nettoyant de fond en comble en compagnie des forces de l’ordre et de sécurité...