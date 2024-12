Opération coup de filet à Mbour : 220 kg de drogue saisis, un trafiquant sous les verrous !

Dans la nuit du 2 décembre 2024, aux environs de 00h30, une scène inhabituelle s’est déroulée dans les rues de Mbour. C’est à bord d’une simple charrette que la Brigade régionale des stupéfiants de Thiès a démantelé une partie d’un réseau de trafic de drogue, révélant ainsi l’ingéniosité des trafiquants.



L’opération, orchestrée par l’unité de lutte antidrogue, s’inscrivait dans le cadre de la lutte acharnée contre le trafic de stupéfiants. Les policiers ont interpellé un homme répondant au nom de N. Gningue, qu’ils ont surpris en pleine nuit, transportant un butin illicite d’une ampleur inédite : 7 colis de chanvre indien, d’un poids total de 220 kg.



Selon le communiqué publié par la police nationale , les investigations ont rapidement mis au jour le modus operandi du réseau. Les convoyeurs utilisaient des charrettes, un moyen discret mais efficace pour transporter la drogue. Cette stratégie aurait pu passer inaperçue si les agents n’avaient pas intensifié leurs contrôles dans la région.



Pour l’heure, N. Gningue a été placé en garde à vue, et les enquêteurs poursuivent leur traque pour remonter la filière et mettre la main sur d’autres membres du réseau. Ce coup de filet spectaculaire, marqué par la saisie de l’une des plus importantes quantités de drogue enregistrées récemment, rappelle une fois de plus l’enjeu colossal de la lutte contre le trafic de stupéfiants au Sénégal.



La police, en dévoilant les détails de cette opération, espère dissuader d’éventuels complices tout en sensibilisant les populations à collaborer pour éradiquer ce fléau. Pour Mbour, cette nuit du 2 décembre restera dans les mémoires comme celle où une charrette est devenue l’emblème d’un trafic démasqué.