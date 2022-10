Opération « Kaay Bokk » : Déthié Fall en tournée dans la diaspora du 26 octobre au 13 novembre 2022

Après quelques activités de massification dans plusieurs localités du Sénégal, le leader du parti Républicain pour le progrès va entamer une tournée dans la diaspora. Toujours dans le cadre de l’opération Kaay Bokk, Déthié Fall et son parti iront à la rencontre des sénégalais de l’extérieur à partir de ce mercredi 26 octobre pour leur décliner son ambition pour le Sénégal, sa vision et son programme collé au sigle de son parti.

La tournée à l’étranger va se terminer le 13 novembre 2022 et sera l’occasion pour le PRP d’aller à Casablanca au Maroc, à Brecia en Italie, Anvers (Belgique), en France notamment dans les localités de Bordeaux, Dunkerque, Lille, Paris, Mantes La-Jolie, à Athènes en Grèce et en Espagne dans les ville de Madrid et à Palma De Majorque.