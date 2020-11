Opération Grande manœuvre nationale : Environ 3.500 hommes, 600 véhicules et six aéronefs engagés.

Prévue du 20 au 28 Novembre prochain dans la zone militaire 4, toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de l'opération la grande manœuvre nationale. Si l'on se fie au propos du Chef d'état-major de l'armée de terre, Fulgence Ndour.



Pour cette année, un important arsenal de moyens, matériels et ressources humaines a été mobilisé pour tester la capacité de riposte de l'armée, la gendarmerie la police, le groupement des sapeurs-pompiers et tous les différents intervenants afin de conduire des actions asymétriques.

"L'effectif engagé est d'environ 3.500 hommes, 600 véhicules et six aéronefs", ce qui constitue un grand effectif", précise le général de brigade.



Selon toujours le général de brigade Fulgence Ndour, le chef d'état-major de l'armée de terre, en plus du renforcement de capacités des unités participantes, cette activité vise à améliorer l'intégration des forces de défense et de sécurité dans le cadre de la planification, du soutien et de la conduite d'opérations asymétriques.

Le choix de la zone militaire 4 s'explique du fait que c'est une zone de grand banditisme, qui pourrait être sous menace terroriste...