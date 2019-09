Opération BENKADI : « Des saisies importantes sur le trafic illicite ont déjà été effectuées » (Cheikh O. Touré, CEDEAO)

Selon le coordonnateur régional du programme d’appui à la CEDEAO sur les questions relatives au trafic illicite dans la sous-région, des quantités conséquentes ont été saisies dans le cadre de l’opération BENKADI qui est une appellation Bambara et qui constitue une opportunité pour les pays de la sous régions de fédérer leurs forces afin de combattre le trafic illicite transfrontalier. En effet, dans cette opération, il a été noté des résultats, notamment la réception d’informations en temps réel et la saisie conséquente de faux médicaments, de véhicules volés, de faux passeports etc... Selon Cheikh Ousmane Touré, « il faut donc noter que l’État, compte tenu du travail de recherche des unités d’intervention, veille à l’équipement et à la dotation de matériel pour mener à bien cette opération ».