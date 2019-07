Open Press de Eumeu Sène : Le « Tay Shinger » fait le show à Alassane Djigo (Temps forts)

En prélude du « Combat royal » qui opposera l'actuel roi des arènes Eumeu Sène, à son coriace challenger Modou Lô, ce dimanche 28 juillet au stade Leopol Sédar Senghor, la tête de file de l'écurie Tay Shinger a fait face à la presse. C’était ce mercredi 24 juillet, dans l'antre du stade Alassane Djigo de Pikine. Une fracassante entrée comme à l'accoutumée, Eumeu Sène, entouré de ses fidèles lieutenants et d'une escouade de motos et de voitures, a mis le feu au stade. Une étape habituelle, mais surtout un rendez-vous qui marque la dernière sortie médiatique avant le jour-j. C'est donc dans un stade plein à craquer que le roi des arènes à fait son entrée, accueilli en trombe par ses inconditionnels en transe. Ambiance dans les gradins, sonorités traditionnelles, chants et pas de "Bakk" auront rythmés l'Open press d'Eumeu Sène devant le public Pikinois acquis à sa cause...