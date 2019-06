Open Press Gris 2 à Fass : « Je dois attaquer, cogner et gagner... Il n’y a pas d'excès de confiance »

L’effervescence était extraordinaire, ce soir, à Fass lors de l’open press de Gris 2 qui a bien voulu répondre de la plus belle des manières à celui de Reug Reug, la veille. Les fassois sont bien derrière leur lutteur et jeune-frère du Tigre de Fass, Gris Bordeaux. Depuis sa base à Thiaroye/Mer, Reug Reug a reçu le message de Gris 2 qui lance désormais les hostilités. L’éléphant noir de Fass est bien déterminé à aller chercher la victoire sur le Python de Thiaroye. ''Je dois attaquer, cogner et gagner... Il n’y a pas d'excès de confiance’’, a alerté Gris 2. Rendez-vous donc ce Samedi à l’Arène Nationale de Pikine pour un combat qui s’annonce épique pour les deux lutteurs.