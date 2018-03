Open Press - Balla Gaye II défie Gris Bordeaux : « Nous visons le titre de Roi… Je le battrai s’il amène la bagarre, il aura 1 minute pour se décider, sinon… »

Le « Lion de Guédiawaye » Bala Gaye a ouvert les portes de « sa tanière » à la presse, à l’occasion du traditionnel « open presse » d’avant combat. Une occasion saisie par lui pour rappeler son objectif qui est de reconquérir « le titre de Roi des arènes ». Selon le fils de « Double Less », au delà du combat, ce titre est l’une de ses principales préoccupations. Il a d’ailleurs averti son protagoniste qu’il ne lui donnera pas plus d’une minute pour se décider à combattre, car « passé ce délai, je l’attaquerai » dira t’il à la presse sous les vivats de ses inconditionnels. Sur sa forme actuelle, le lutteur de noter avoir l’esprit serein et sans pression aucune...