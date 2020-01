Onze type UEFA 2019 : Sadio Mané aligné aux côtés de Messi et Cristiano Ronaldo…

Après le sacre aux CAF Awards 2019, le meilleur joueur Africain de l’année, Sadio Mané vient d’être aligné dans le onze type de l’UEFA. Une belle consécration pour l’international Sénégalais (63 matches, 35 réalisations toutes compétitions confondues), qui avait été oublié lors de la sélection du l’équipe type de la FIFA The Best 2019.







L’attaquant de Liverpool, y retrouve trois de ses coéquipiers. En effet, le deuxième au ballon d’or Mondial, Virgil Van Dijk, ainsi que les deux latéraux Alexander-Arnold et Robertson figurent également dans ce onze de rêve.







Sur le front de l’attaque, on retrouve bien évidemment l’Argentin Lionel Messi, ballon d’or 2019 et l’éternel Cristiano Ronaldo (3ème au ballon 2019) complètent le trio d’attaque en compagnie de Robert Lewandowski. Frenkie de Jong et Kevin De Bruyne complètent le tableau.











Onze type UEFA 2019 :







Alisson Becker (Brésil/Liverpool)







Trent Alexander-Arnold (Angleterre/Liverpool),







Matthijs de Ligt (Pays-Bas/Ajax Amsterdam et Juventus),







Virgil van Dijk (Pays-Bas/Liverpool),







Andy Robertson (Ecosse/Liverpool)







Frenkie de Jong (Pays-Bas/Ajax Amsterdam et FC Barcelone),







Kevin De Bruyne (Belgique/Manchester City)







Sadio Mané (Sénégal/Liverpool)







Lionel Messi (Argentine/FC Barcelone),







Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus),







Robert Lewandowski (Pologne/Bayern Munich),