Onze de l’année 2019 : Le quotidien l’Equipe aligne Sadio Mané aux côtés de Messi, Van Dijk et Cie…

L’international Sénégalais, Sadio Mané a été choisi parmi les onze meilleurs joueurs de l’année 2019, par le quotidien l’Equipe. Il y figure en compagnie de quatre autres joueurs de Liverpool (Van Dijk, Robertson, Alexander-Arnold et Alisson Becker.) On retrouve dans ce onze bien évidemment les deux monstres sacrés du football : Lionel Messi et mister CR7.



Mané, Co-meilleur buteur de le premier League, vainqueur de la Ligue des champions, de la SuperCoupe d’Europe et de la Coupe du monde des clubs, 4eme au ballon d’or européen.. Le prince d’Anfield clôture la saison 2019 en trombe.



Auteur de 24 buts en 2019, le numéro 10 des « reds » est aussi le favori au ballon d’or Africain 2019. En effet, le 7 janvier, en Egypte, il pourrait bien succéder à Mohamed Salah double tenant du trophée.