Ong Jamra : Rupture entre le directeur exécutif Bamar Guèye et Mame Mactar Guèye

La scission de l’Ong Jamra est actée. La rupture est désormais consommée avec le directeur exécutif Bamar Guèye, selon un communiqué parvenu à notre rédaction, en raison «de son incorrigible et persistante tendance à considérer Jamra comme un héritage familial personnel». À l’origine de cette division, accusent Mame Mactar Guèye et compagnie, le comportement de Bamar Guèye qui s’autorise toujours à faire de la médisance systématique, par voie de presse, sur tout acte posé par le président exécutif de Jamra, Imam Massamba Diop. La séparation entre Bamar Guèye et le camp de Imam Massamba Diop s’est faite à l’amiable. C’est une manière de sauvegarder l’héritage du regretté Abdou Latif Guèye. La même source renseigne que imam Massamba Diop assure désormais la fonction de président exécutif de la nouvelle branche, portée sur les fonts baptismaux hier et dénommée «Organisation Islamique Non-Gouvernementale Jamra». Mame Mactar Guèye devient vice-président, en charge de la Communication. Et Imam Moustapha Diop, cumulativement à ses fonctions de Coordonnateur national de «l’Observatoire de veille et de défense des valeurs culturelles et religieuses, Mbañ Gacce», continuera d’assurer la mission qui lui toujours été dévolue à Jamra. Mouhamadou Moustapha Sy assumera la charge de trésorier national de Jamra.