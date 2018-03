Oncav : Un budget de 89 millions pour les phases nationales Kolda 2018 (président)

Les phases nationales de l’Oncav édition 2018 se tiendront du 30 août au 17 septembre 2018. Kolda est la région hôte de la compétition phare. Et, le budget a été arrêté à la somme de 89 millions de francs CFA. L’annonce est du président Amadou Kane, qui s’est exprimé à l’occasion d’un CRD, organisé lundi au Fouladou. A le croire, le comité exécutif de l'Oncav n'aura à boucler que les 40% du budget prévisionnel de 89 millions de francs CFA. Les 60% seront à la charge de la région d’accueil.

32 équipes en cadets et seniors, réparties en 8 poules, seront en compétition pour ces phases nationales de l’Oncav. Le théâtre, l’athlétisme et la lutte feront partie des activités phares de la compétition.

Le Président de l’Oncav a évoqué les raisons et les enjeux de la participation des artistes de Kolda. "Outre l’importance de ce rendez-vous pour tous les acteurs sportifs, l’édition 2018 des phases nationales sera tout particulièrement l’occasion de saluer le rôle déterminant que jouent la culture et les pratiques artistiques dans la région de Kolda. "Nous allons démarrer les phases nationales par des activités culturelles. Sur deux jours, le répertoire culturel de la région sera revisité. Il sera possible de découvrir et de partager le patrimoine culturel de Kolda", renseigne le président de l'Oncav.