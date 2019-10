On ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps, M. SONKO! (Par Fatoumata NIANG BA)

Il est temps qu’Ousmane comprenne que la victimisation ne passera pas. Cette stratégie politique, veille comme le monde, a fini de montrer toutes ses limites face à un peuple sénégalais mature qui sait apprécier les choses avec intelligence. Comment comprendre qu’une personne si prompte à dévoiler la moindre des secrets dont il aurait eu connaissance, puisse, comme par enchantement, concernant l’affaire des 94 milliards, refuser de sortir les preuves dont il jure sur tous les Dieux, avoir par devers lui ?



Insultant l’intelligence des sénégalais dans cette affaire, Sonko qui déclamait pompeusement avoir toutes les informations sur les versements opérés, les comptes où l’argent aurait transité, les retraits effectués et le nom des faussaires, se débine honteusement quand la question des preuves de ses allégations est évoquée. Or, le brillant juriste dont il aime se réclamer sans humilité, ne peut feindre ignorer que la charge de la preuve incombe au demandeur ou à l’accusateur qu’il est dans cette affaire. Il s’agit d’un principe basique bien connu des étudiants de la première année à la faculté de droit.



S’il était de bonne foi et qu’il avait vraiment envie de prouver le bien fondé de ses affirmations, la logique aurait voulu qu’il publia tout simplement les relevés des comptes bancaires qui n’existent, malheureusement pour lui, que dans sa tête.



En lieu et place de cette démarche légaliste, n’ayant aucun argument à faire valoir, il préfère comme d’habitude, avec ses ouailles, verser dans la victimisation et les invectives à outrance, en mettant en scène sa mise à mort imaginaire pour tirer sur la corde de la sensibilité des sénégalais.



Que Sonko se remémore cette citation d’Abraham Lincoln qui s’adresse de fort belle manière à lui, ‘’On peut tromper une partie du peuple tout le temps et tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps’’.





Fatoumata NIANG BA, Présidente UDES/R