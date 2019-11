« On a une dotation budgétaire pour la reprise du stade Demba Diop… » (Cheikh Ameth Sarr, directeur des infrastructures sportives)

« Nous avons fait une étude diagnostic de l’état du stade et tout ce qui touche le gros œuvre (Solidité des gradins…) du stade, sur instruction du ministre des sports. Quand on a reçu ces recommandations, nous avons confectionné un cahier de charges pour élaborer un dossier d’appel d’offres, pour ouvrir un marché pour régler le problème de Demba Diop. Tout cela a été fait, le processus de contractualisation est en cours de finalisation, on a une dotation budgétaire (Budget 2020) pour la reprise de Demba Diop » Enfin, il a également promis que le stade des Parcelles Assainies dont la réhabilitation est terminée, sera finalisé et mis en service dans quelques semaines. Idem pour les stades de Ndiarème, Ngor…

Fermé depuis le 15 juillet 2017, suite aux incident survenus lors de la finale qui opposait l’US Ouakam au Stade de Mbour, ce stade emblématique pourrait retrouver son lustre d’autan. Si l’on en croit les affirmations du directeur des Infrastructures Sportives du Ministère des Sports, Cheikh Ameth Tidiane Sarr, tout est fin prêt pour lancer les travaux de réhabilitation.Après la mission de la protection civile qui a inspecté les lieux, des recommandations ont été faites, avant que le ministre de tutelle, Matar Bâ ne donne instruction pour la commission d’un cabinet pour une étude-diagnostic, explique Cheikh Sarr.