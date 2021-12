Omicron : L’Afrique de l’Ouest détecte ses premiers cas.

Le variant Omicron détecté en Afrique du Sud poursuit sa diffusion dans le monde. Après avoir été déclaré par au moins 11 pays, il est arrivé en Afrique de l’Ouest.



Trois cas de cette nouvelle souche ont été découverts par le Nigeria Center for Disease Control (NCDC). Il s’agit de trois personnes rentrées la semaine dernière d’Afrique du Sud.



Au Ghana, les autorités ont déclaré ce mercredi 1er décembre avoir enregistré leurs premiers cas de Omicron. Le nombre n’a pas été précisé. Par contre, on sait que les porteurs venaient d’Afrique du Sud et du Nigeria.



La détection de ce variant en Afrique de l’Ouest pourrait donner lieu à des mesures de restriction dans les frontières si l’on sait que Omicron est plus transmissible que Delta. Il comporte une trentaine de mutations alors que le variant indien n’en avait que trois.



Cependant, sa pathogénicité n’est pas encore démontrée. Mais des scientifiques redoutent qu’il produise les mêmes dommages que Delta dans les pays qui n’ont pas un taux de couverture vaccinale satisfaisante. Or, c’est le cas pour beaucoup de pays africains...