Omar Ndiaye Angloma sur la mobilisation de YAW : « Je demande à l’État de faire preuve de fermeté si les termes de l’autorisation sont dépassés »

« Nous sommes dans une République et il n’est pas permis dans une République de faire ce qu’on veut surtout quand il s’agit de provoquer des émeutes et créer des troubles à l’ordre public. Puisque le rassemblement a été autorisé, l’opposition a le devoir de dérouler sa manifestation dans le calme et dans la paix ». L’avis est de Omar Ndiaye Angloma.



Le membre du cabinet du Président de la République de saluer, d’emblée, la décision de l’autorité administrative. « Cette autorisation prouve que l’opposition a tout faux lorsqu’elle accuse l’administration Sénégalaise de faire dans le militantisme. Nous avons une administration responsable et conséquente. Elle autorise ou interdit suivant des critères bien définis, car nul n'est au dessus de la loi. »



Notre interlocuteur de lâcher, tout de même, une mise en garde. « Avoir une autorisation ne signifie pas être en mesure de faire ce qu’on veut. Les autres Sénégalais qui ne prennent pas part à cette rencontre ont aussi le droit de vaquer tranquillement à leurs occupations. La police devra être là pour veiller au grain. Et elle sera là pour assurer aux populations une protection. Qu’ils se limitent à leur rassemblement. S’ils se hasardent à attaquer les commerces des gens ou à bousiller les biens d’autrui, j’espère que l’État sera ferme. Laisser à Sonko le loisir de perturber la quiétude des Sénégalais est impensable. Il n'y a qu’au Sénégal où on voit quelqu’un rester chez lui après avoir demandé à des personnes de marcher sur le palais. » Angloma de s’interroger sur le fait que les rassemblements de Yewwi et de Sonko sont toujours organisés à Dakar et non à Ziguinchor... »