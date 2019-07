Omar Ndiaye Angloma : ' Que Gallo Bâ pense que nul autre que lui ne saurait être le candidat de Bby pour la mairie de Mbacké, s'avère absolument prétentieux! '

Benno Bokk Yaakar / Mbacké devra-t-elle ''traverser le désert'' pour se trouver un candidat consensuel en perspective des prochaines élections municipales ?



Si du côté de Gallo Bâ, le choix sur sa personne ne devrait souffrir d'aucune contestation, chez Omar Ndiaye Angloma, on voit les choses d'un œil bien différent. Câblant Dakaractu (qui a relayé le rassemblement du directeur de la Sogip Sa lors duquel l'annonce de la candidature a été faite), le chargé de mission à la Présidence se voudra clair : '' Gallo Bâ peut valablement se déclarer candidat. Mais aller jusqu'à dire que nulle autre personne ne sera désignée, est prétentieux. D'ailleurs, il nous manque même de respect quand il dit qu'il est le plus diplômé d'entre nous tous. Il est inspecteur du trésor et nous savons qu'à l'Enam, le meilleurs ne sont des pas Inspecteurs. Ensuite, ce qu'il dit ne coïncide pas avec la réalité du terrain. Mbacké compte d'éminents intellectuels qui n'ont pas besoin de rappeler tout le temps qu'ils le sont. Celui qui nous dirigera sera un homme humble, calme et intelligent.''





Omar Ndiaye Angloma de jurer la main sur le cœur que ''le futur candidat de Bby de Mbacké sera un homme choisi au terme d'un large consensus où l'ensemble des partis alliés seront consultés.''



Concernant les difficultés éprouvées par les populations de Mbacké liées au manque d'infrastructures et soulevées par le leader politique de Mbacké Bary, Angloma jugera utile de rappeler à ce dernier ''qu'un stade comme celui que Mbacké espère, des édifices publics, une eau potable, des routes etc... relèvent de la compétence de l'État et non de celle d'une municipalité... Ces critiques sont destinées à l'État du Sénégal et non au maire sortant. C'est le régime en place qu'il a attaqué. Il a les mêmes obligations que nous vis-à-vis de la commune. Il n'a pas à se plaindre du fait que devant chez lui, il y a des inondations pendant l'hivernage...''