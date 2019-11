Omar Ndiaye Angloma : « Le Président Sall n'a, à ce jour, renoncé à aucun de ses principes et l'opposition ne dira pas le contraire »

En marge de la rencontre politique convoquée par le ministre Dame Diop en perspective de la journée de l'élevage organisée le 28 novembre prochain à Kaël, Omar Ndiaye Angloma, responsable politique Apériste, a carrément déploré "les attaques de l'opposition et leurs insinuations selon lesquelles la justice est rendue sous l'influence du Président Macky Sall".



Câblant Dakaractu en marge de la cérémonie, le leader politique se voudra ferme. "Il y a toujours eu des trafics de faux billets au Sénégal. Seulement jamais les fauteurs, pour des raisons politiques, n'ont été inquiétés. Dès qu'il est venu au pouvoir, le Président Macky Sall a dit qu'il ne protégerait personne. Et c'est ce qu'il fait depuis qu'il est là. Il faut cependant savoir que nul n'est né coupable de quelque chose. C'est le justice qui innocente ou qui déclare coupable. Par conséquent, reconnaissons à tout le monde cette présomption d'innocence jusqu’à ce qu’il en soit autrement. C'est pareil avec la drogue. Les dealers étaient là avant 2012. Aujourd'hui, ils sont alpagués un à un."



Abordant la chose politique, Angloma regrettera le recul qui caractérise Mbacké dans ce domaine avec l'éparpillement des forces. "Mbacké est clouée par des querelles politiques intestines qui déshonorent le département. Nous avons l'obligation de former un bloc, de taire les divergences et de suivre au pas le Président Macky Sall..."