Omar Ndiaye Angloma : « Dans l'entourage du Président, il y en a qui sont pires que Moustapha Cissé Lô »

Loin de ne pas se réjouir de l'exclusion de Moustapha Cissé Lô de l'Alliance Pour la République, Omar Ndiaye Angloma estime toutefois que la mal n'a été jugulé que partiellement. Pour ce membre du cabinet du Président, "Moustapha Cissé Lô n'est que la partie visible de l'iceberg".



Câblant Dakaractu-Touba, le leader politique affirme que "des gens plus dangereux que Cissé Lô environnent le Président Macky Sall." Il se voudra plus précis : "je citerai des noms le moment venu. Mais je tiens à ce que mon leader sache que certaines personnes autour de lui ne lui sont d'aucune utilité et travaillent à entraver le parti. Ils disent pire que Cissé Lô tous bas et lui causent énormément de tort. Par conséquent, le problème est loin d'être réglé, même si je suis content d'apprendre que Lô a été sanctionné", fulmine-t-il.