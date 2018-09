Omar Guèye à la cérémonie officielle des 2 rakaas : "Nous sollicitons des prières pour des élections apaisées et la paix entre le Sénégal et la Mauritanie"

Une délégation gouvernementale, dirigée par le ministre de la pêche était présente à la cérémonie officielle de la 43e édition du Magal des deux rakaas de Serigne Touba à Saint-Louis, mercredi. Et c'est Oumar Guèye, qui a parlé au nom du président de la République Macky Sall, transmettant un message de ce dernier.

Dans son discours, il a sollicité des prières pour des élections stables, apaisées et paisibles. Le ministre a encore magnifié le rôle joué par Touba "dans la consolidation de la paix entre le Sénégal et la Mauritanie"...