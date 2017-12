Omar Behi, ministre tunisien du commerce : « Le groupe Africain doit rester uni pour prendre des positions communes »

La réunion ministérielle du groupe Africain tenue à l’hôtel Hilton de Buenos Aires en Argentine était l’occasion pour le continent sous la houlette du coordinateur, le ministre du commerce et de l’industrie du Rwanda, d’évaluer l’état d’avancement des négociations de l’OMC. Des pays comme le Bénin, le Kenya, l’Ouganda, le Cameroun, le Maroc, le Ghana et la Tanzanie ont mis l’accent sur un système commercial inclusif juste et équitable porté dans les principes de la transparence. Pour la Tunisie, il faut que l’Afrique soit portée par la même voix pour les négociations. Omar Behi, le ministre du commerce pense que les dispositions des accords de Doha doivent être matérialisées avant de passer sur d’autres sujets importants comme la subvention de la pêche, les questions agricoles et le commerce électronique, afin que les règles de l’OMC soient plus souples pour les économies africaines...