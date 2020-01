Oman : Décès du sultan Qabous après 50 ans de règne.

Son règne aura duré près de 50 ans. Le sultan d’Oman Qabous vient de mourir à l’âge de 79 ans, a annoncé samedi le cabinet royal à l’agence de presse officielle omanaise. Qabous ben Saïd, qui avait pris le pouvoir à son père lors d’un coup d’Etat en juillet 1970, souffrait depuis un certain temps d’une maladie qui pourrait selon des diplomates être un cancer du côlon.







Un intermédiaire avec l’Iran







« C’est avec tristesse (…) que le sultanat d’Oman pleure notre sultan Qabous ben Saïd qui a été rappelé à Dieu vendredi soir », a indiqué l’agence Oman News Agency citant le cabinet royal. Le 31 décembre, les médias d’Etat avaient annoncé que le sultan se trouvait dans un « état stable » après plusieurs semaines de rumeurs sur sa santé.



Ses multiples hospitalisations en Allemagne avaient déjà suscité des inquiétudes sur sa succession et la stabilité de ce pays du Golfe. Le sultanat, neutre, joue en effet régulièrement les bons offices pour ses alliés occidentaux, notamment dans leurs relations tendues avec l’Iran voisin.







Né le 18 novembre 1940 à Salalah, dans la province du Dhofar (sud), où il a été à l’école, Qabous ben Saïd entre à 20 ans à la Royal Military Academy de Sandhurst, en Grande-Bretagne. Lorsqu’il prend possession du trône en juillet 1970, il entreprend de moderniser ce qui est alors le pays le plus pauvre de la péninsule arabique, mais qui commence à exporter du pétrole.







Le sultan, qui n’était pas marié et n’avait pas d’enfants ni de frères, devait, d’après la Constitution, écrire une lettre désignant son successeur au sein de la dynastie royale. Mais finalement la famille n’aura pas eu besoin du délai de 3 jours pour s’accorder sur un nom. Haitham ben Tarek, ministre du Patrimoine et de la Culture et cousin du défunt sultan Qabous, a en effet prêté serment comme nouveau sultan d’Oman, « après une réunion de la famille royale qui a validé le choix (d’un successeur fait par le défunt) sultan », a écrit le gouvernement sur Twitter.