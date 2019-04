Olympiades et Miss Mathématiques : Mame Boye Sakho porte haut les espoirs du Ndoucoumane.

Mame Boye Sakho originaire du Ndoucoumane a raflé toutes les compétitions dans le domaine des sciences. En 2019, elle est sortie 1ère aux Olympiades et aux éditions Miss mathématiques de l’académie de Kaffrine. Une performance qui lui vaut la représentation au plan national de la région de Kaffrine aux deux compétitions en sciences: Miss mathématiques et Olympiades.



Porte étendard de la région de Kaffrine, Mame Boye Sakho, élève en classe de seconde S a pu avoir une moyenne de 17.10 au premier semestre. En 2017, alors qu’elle faisait la 4ème, elle avait remporté la compétition Miss mathématiques de la région puis, a été classée 4ème au plan national.



Un produit de la paire éducation





C’est à travers le concept ‘’paire éducation’’ de l’ONG World Vision que le potentiel de Mame Boye Sakho a été réveillé, son talent nourri et son leadership développé. Elle est devenue un acteur de la protection de l’enfant. « L’idée de ce concept c’est de mettre sur le terrain des enfants compétents et aptes pour convaincre leurs communautés contre des fléaux comme les mariages précoces, l’excision et les grossesses en milieu scolaire », expliquait René Gomis, directeur de programme à World Vision en septembre 2018 à Dakar, lors d’une formation en prise de parole en public (Art oratoire) et plaidoyer offerte par l’Ong à une vingtaine d’enfants issus des régions de Fatick, Kaffrine, Tamba et Kédougou.



Son encadreur, le Pr. Babacar Senghor, par ailleurs coordonnateur du Comité local de protection de l’enfant (CLPE) de Mabo dira « que l’excellence n’est ni Sérère, ni Wolof, ni Diola, ni Toucouleur, l’excellence n’est non plus blanche ou noire, elle est simplement humaine. Est donc excellent, celui qui accepte le sacrifice, les privations, le don de soi et qui développe la curiosité intellectuelle ». De quoi galvaniser Mame Boye dans sa quête du sacre national. Il ne reste plus qu’a lui souhaiter une bonne chance !