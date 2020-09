Après sa sortie de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, le leader des Forces démocratiques du Sénégal a réaffirmé maintenir ses accusations contre ces personnes qui ont, dans un contexte sanitaire où les populations attendent plus de transparence dans la gestion de l'aide alimentaire d'un coût de 69 milliards, ont utilisé cette aide de manière nébuleuse. "Je maintiens mes propos et en plus, j'ai fait de graves révélations explosives devant les enquêteurs que je tiens à taire devant les micros", confirmera le souteneur d'Idrissa Seck à la dernière présidentielle.



Espérant une suite favorable à cette affaire, le Pr Babacar Diop entend maintenir la pression au delà du travail de l'Ofnac. Il déclare même que d'autres personnes du monde politique ou encore de la société civile seront entendues par l'institution de lutte contre la fraude et la corruption.