Offres Illimix : « Y’en a marre » lance les « Talaatay boycott » pour l’annulation immédiate de la hausse des tarifs.

La lutte contre l’opérateur de téléphonie Orange Sénégal va, à compter du 1 septembre prochain, connaître une nouvelle tournure. En effet, depuis le lancement des nouvelles offres illimix de l’opérateur, les abonnés dénoncent des formules plus coûteuses et en total déphasage avec le pouvoir d’achat des clients lambda. C’est la raison pour laquelle le mouvement « Y’en a marre » s’implique dans la lutte en lançant les « Talaatay boycott ou mardis de boycott» pour exiger d’ORANGE SN plus de considération à l’égard de sa clientèle. « Y’en a marre » veut l’annulation immédiate et sans conditions des nouveaux tarifs. Le mouvement invite les sénégalais à répondre massivement aux mardis de boycott et exige du président Sall d’user du minimum de souveraineté pour contraindre Orange à répondre à la sommation de l’ARTP. Sous le même rapport, il engage le gouvernement du Sénégal à lancer le processus pour que la Sonatel redevienne forte.