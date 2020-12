Offre ou cession de drogue : A. Diallo interpellé avec 2 kg de chanvre indien à Diamniadio.

A. Diallo a comparu devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour offre ou cession de drogue. Mais il a été relaxé pour présomption d'innocence.



Le sieur Diallo a été interpellé par des éléments de la gendarmerie à Diamniadio lors d'une fouille routière. Après la fouille, les pandores ont découvert un sac contenant une quantité de 2 kg de chanvre indien sous de la chaise où il était assis. Les gendarmes ont effectué une interrogation de tous les passagers de la voiture, mais c'est seulement le mis en cause qui a éveillé les soupçons des hommes en bleu. C'est ainsi, qu'il a été interpellé avec une somme de 80 000 francs cfa qu'il avait gardée dans ses poches.



Il a déclaré devant la barre qu'il ignorait l'existence du sac et qu'il ne lui appartenait pas. Devant le prétoire, le sieur Diallo a déclaré que l'argent lui avait été remis par son grand frère Souleymane Diallo, et il était destiné à l'achat de pièces pour moto.



À l'enquête préliminaire, l'apprenti de la voiture ainsi que le chauffeur ont déclaré n'avoir pas remarqué auparavant A. Diallo dans le bus.



Lors de son réquisitoire, le procureur a demandé au juge de faire application à la loi.



Finalement, il a été relaxé pour présomption d'innocence. Le juge de dire au prévenu : " Je te relaxe à contre cœur, mais je sais que le sac est pour toi", va-t-elle marteler.