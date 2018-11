Offre noël : le groupe Canal+ explose la toile

Préparez-vous à vivre une fin d’année exceptionnelle sur les bouquets Canal+.

En point de presse hier, le groupe a dévoilé sa programmation exceptionnelle pour tout le mois de décembre avec la diffusion en exclusivité de star wars. Des weekends très animés sur Canal+ Family , des matches de poules décisifs de l’UEFA Champions League avec les 5 et 6eme journées : l’incontournable Boxing Day en premier League et le meilleur des championnats européens.

Le Sénégal toujours à l’honneur avec les MARDIS de l’Afrique. Sous les projecteurs, le pays de la Teranga bénéficie d’un numéro spécial de réussite au Sénégal, avec, à la clef, un rendez-vous en Casamance présenté par le chef Raoul Coly. Prochainement en 2019, la 2eme série Canal+ Original : Sakho et Mangane , se déroule à Dakar



Dès maintenant, la chaine du Père Noel est accessible à tous les abonnés gratuitement sur le Canal99 et le tout à un prix exceptionnel. Le nouveau décodeur HD au tarif de 10000 F Cfa, installation à 0 F Cfa, parabole gratuite au lieu de 40000 F Cfa valable dans la limite des stocks disponibles. .

Ainsi, pour les nouveaux abonnés, le nouveau décodeur HD est au Tarif exceptionnel de 5000 F Cfa, avec 15 jours de gratuité.

Toutes ces formules pour vous préparer à dire bonjour2019 !