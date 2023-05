Offre et cession de drogue : cueillis avec 21 cornets de chanvre indien, 3 prévenus bénéficie d’une relaxe

Les nommés O. Faye, T. O. Diallo et M. Diakhaté ont été attraits à la barre du tribunal des flagrants délits pour répondre des délits d’offre et de cession de drogue. En effet, les jeunes prévenus ont été tous arrêtés ensemble alors qu’ils partageaient des moments de répit entre amis. Les policiers ont retrouvé par devers les prévenus 21 cornets de chanvre indien.



A la barre, tous ont nié les actes auxquels ils sont poursuivis. A en croire au premier interrogé, « Nous étions tranquillement assis sur une terrasse en discutant et buvant du thé. Les policiers ont fait irruption pour nous arrêter. Nous n’avons rien fait. », a expliqué O. Faye.



Il ressort des débats d’audience que ce dernier a accusé son ami T. O. Diallo comme étant le propriétaire des cornets de chanvre indien. Une déclaration appuyée par celle de M. Diakhaté. Le juge a rappelé lesdites déclarations à charge contenues dans le procès verbal d’enquête.



« Je n’ai jamais dit que les 21 cornets appartiennent à T. O. Diallo. Ce sont les policiers qui ont écrit cela. », a répondu O. Faye.



A en croire le juge qui a rappelé les déclarations contenues dans le Pv, T. O. Diallo avait lui-même reconnu la propriété du produit prohibé.



Par contre, interrogé, M. Diakhaté s’est limité à se dédouaner.



« Moi personnellement en ce qui me concerne, on a rien trouvé sur moi, même pas de la cigarette. Je n’ai rien à avoir avec cette affaire. », s’est-il défendu.



Contraint de livrer sa part de vérité dans cette affaire d’offre et cession de drogue,T. O. Diallo, a littéralement changé de version avant de clarifier.



« J’avais un antécédent avec eux c’est pourquoi ils m’ont chargé. Je fumais à une époque mais ce n’est plus le cas maintenant. », a dit le prévenu.



Dans son réquisitoire, le parquet a invité le tribunal à appliquer la loi pénale.



Dans son verdict, le tribunal les a finalement relaxé au bénéfice du doute et ordonné la destruction de la drogue.