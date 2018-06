Offre et cession de drogue : Le mécanicien Ismaïla Ba condamné à 1 mois de prison

Mécanicien de profession né en 1990 le sieur Ismaila Ba a été attrait à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour les faits de trafic de drogue.

Devant le procureur le prévenu a reconnu les faits soutenant que le chanvre indien appartient à un de ses amis, nommé Bamba

« On n’a pas saisi trois cornets sur moi. Je revenais des allées El Malick Sy avec lui. Les policiers m’ont interpellé et je ne détenais pas ma pièce d’identité. Ils ont libéré Bamba alors que le chanvre qu’ils ont trouvé lui appartenait ».

A la barre, Ismaila Ba a nié voir changé de version devant les policiers.

« Les flics disent que j’ai confirmé que c’est Bamba qui m’a envoyé aller acheter le chanvre indien et de la cocaïne. Une commission pour laquelle j’aurais reçu 20 mille frs. Je n’ai pas dit cela et on ne m’a pas entendu à la police. On m’a juste donné un PV à signer. J’avoue que je fume du chanvre mais je promets de tout abandonner si je quitte ici » s‘amendera t’il.

Le ministère public n’a pas requis de peine

Pour l’avocat de la Défense Me Baba Diop, il manque la déclaration du policier qui a procédé à l’interpellation du prévenu et il n’a pas été retrouvé de l’argent par devers le prévenu.

« On doute de la sincérité de ce procès-verbal et si vous partagez cet avis, vous devez le relaxer. A défaut de lui faire une application bienveillante de la loi en disqualifiant les faits en détention et usage de chanvre indien ».

Finalement le tribunal a disqualifié les faits en détention et usage personnel et l'a condamné à 1 mois de prison ferme.