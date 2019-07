Offre et cession de drogue : L’étudiant condamné à 2 ans ferme pour cession de drogue

Les étudiants Mamadou Mansour Sow, Alioune Thiam, Adama Alassane Diallo ainsi que les agents de sécurité du Coud El Hadji Malick Ba, Abdoulaye Sy, Solo Mbow et Ameth Sy ont fait face au juge du tribunal des flagrants délits de Dakar pour offre et cession de drogue à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Rendant son verdict, le juge a condamné Alioune Thiam à 2 ans de prison ferme. Plus chanceux, ses acolytes ont été purement et simplement relaxés. Pour rappel, les faits ont eu le 29 juin 2019. Les prévenus ont été arrêtés dans la chambre 39 de l’Ucad suite à une information anonyme qui dénonçait un trafic intense de chanvre indien au sein de l’université. Les agents du Coud ont trouvé la drogue sur Alioune Thiam surpris en train de conditionner de l’herbe prohibée dans la chambre. À la barre, les prévenus ont, à l’unanimité, nié les faits qui leur sont reprochés. Si à l’enquête préliminaire, Alioune Thiam avait reconnu les faits, devant le juge, il a retourné sa veste. «La drogue ne m’appartient pas», a-t-il juré. Cependant, il a été chargé par ses co-prévenus qui lui imputent la propriété de la drogue saisie. Le procureur a requis 3 mois de prison ferme contre Solo Mbow pour usage de chanvre indien et 3 ans de prison ferme contre Alioune Thiam pour cession de drogue.