Offre et cession de chanvre indien : Ismaïla Diop prétendant faire usage de la drogue pour soigner son asthme, écope de 2 ans de prison ferme.

Placés sous mandat de dépôt depuis le 17 février 2021, les prévenus ont tous nié les faits sauf Ismaïla Diop. Né en 1986, Aboubacar Diaw est un habitué des faits. Il a été condamné à deux reprises par le tribunal. La première fois pour détention de chanvre indien, et la deuxième pour complicité d'agression.



En effet, les éléments du commissariat des Parcelles assainies ont souligné dans le procès-verbal que le Sieur Aboubacar Diaw détenait 13 cornets de chanvre indien. Des allégations que le mis en cause a catégoriquement nié en disant qu'il n'avait que 2 cornets de chanvre indien. « Les policiers m'ont croisé à hauteur de l'unité 11 des Parcelles assainies. Ils ont trouvé sur moi 150 000 francs cfa et 2 cornets de chanvre indien », s'est-il défendu.



Quand le juge lui a demandé l'origine de cet argent, il répond que la somme lui appartient et qu'il l'a obtenu à la sueur de son front.



Quant à Abdoulaye Fall, il déclare n'avoir rien à voir avec cette affaire. "J'ai hébergé chez moi le sieur Ismaïla Diop parce que cela fait des années qu'on s'est rencontré. Le jour où il a été appréhendé, je n'étais même pas chez moi », a-t-il répondu.



Il avoue par ailleurs que c'est à travers les policiers qu’il a pris connaissance de l'arrestation de son colocataire. « Les limiers m'ont trouvé chez moi en train de suivre le match de Liverpool. Et ils sont venus me dire, qu'ils ont interpellé un individu qui se trouvait chez-moi avec 1 kg de chanvre indien. Ce qui m'avait étonné", dit-il. Ainsi, le sieur Abdoulaye Fall insiste sur le fait qu'il n'a rien à voir avec le chanvre indien. Mieux, le prévenu a fait savoir devant la barre, qu'il donne des cours particuliers et vend des chaussures au marché Colabane. « On ne m'a jamais interpellé pour des affaires de Yamba », a-t-il assuré.



Interrogé sur les faits, Ismaïla Diop, né le 7 janvier 1972 à Kaolack, a commencé par blanchir son co-inculpé Abdoulaye Fall. Il déclare que ce dernier n'a rien à faire dans cette affaire. Et lors de la perquisition de la chambre, les limiers ont découvert un sac contenant 1 kg de chanvre indien.



Alors qu'à l'enquête préliminaire, le sieur Diop avait déclaré que le sac et la drogue lui appartenaient et qu'ils étaient destinés à la vente. Selon lui, les forces de l'ordre n'ont trouvé sur lui que 125 g de chanvre indien aux fins de soigner son asthme.



Répondant à la question de son conseil Me Ciré Clédor Ly qui lui a demandé pourquoi il avait signé le Pv, le sieur Diop a souligné qu'il a été bousculé par les enquêteurs.



Lors de son réquisitoire, le parquet estime que le délit d'offre et cession de la drogue est matérialisé dans la mesure où il s'agit en l'espèce de 13 cornets de chanvre indien que la police a découvert par devers Aboubacry Diaw. Et cette drogue était destinée à la vente. Ce qui veut dire, explique toujours le procureur, les faits d'offre et cession à l’endroit du nommé Ismaïla Diop. Sur ce, il a requis deux ans de prison à son encontre, et un mois pour les autres prévenus.



Me Ciré Clédor Ly assurant la défense, a soutenu que dans notre pays, nous votons des lois, mais l'exécution fait défaut. "Vous avez un procès-verbal trop parfait. Aujourd'hui du point de vue strict de la loi, il y a un vice dans cette procédure. Qu'est-ce qui vous fait dire que ce qui a été trouvé dans le sac est de la drogue", a-t-il précisé, avant d'affirmer que le tribunal n'a aucun élément pour dire que ce qui a été trouvé était du chanvre indien. "Vous devez chercher l'élément matériel de l'infraction. Je vous demande de retenir la qualification de la détention. Le chanvre indien soigne", a laissé entendre la robe noire.



Finalement, le juge a condamné Ismaïla Diop à 2 ans d'emprisonnement ferme, 1 mois ferme pour Aboubacry Diaw et relaxe Abdoulaye Fall avant d'ordonner la destruction de la drogue saisie...