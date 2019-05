Officiel : Tony Kroos prolonge son contrat au Real Madrid jusqu’en 2023

Longtemps annoncé sur le départ, Tony Kroos, le métronome du Real Madrid vient de prolonger son contrat au Real Madrid.



En effet, l’allemand est un des plus grands artisans de cette fameuse épopée du Real Madrid de ces dernières années. Cependant, Kroos était régulièrement ciblé par les critiques et le besoin vital du Real Madrid de rajeunir un effectif en fin de cycle ont fait du milieu de terrain allemand l’un des principaux candidats au départ. Au final, il n’en sera rien. Le Real Madrid vient en effet d’annoncer que son milieu a prolongé son bail d’une année supplémentaire.



« Le Real Madrid et Toni Kroos ont trouvé un accord pour la prolongation du contrat du joueur qui est désormais lié au club jusqu’au 30 juin 2023 », annonce le communiqué qui précise également que le milieu de terrain donnera une conférence de presse au stade Santiago Bernabéu ce lundi à 13h.