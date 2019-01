Officiel / Santy Ngom rejoint Nancy jusqu'en fin de saison

Révélé en 2017/18 au point de fêter sa première sélection avec le Sénégal, Santy Ngom a eu plus de mal cette saison et il n’a pas été utilisé une seule fois au FC Nantes. Du coup, l’attaquant de 25 ans part en prêt pour la seconde partie de saison. Ce dimanche, son club a annoncé qu’il rejoint Nancy, actuelle lanterne rouge de Ligue 2.

"J’ai été séduit par le discours d’Alain Perrin, qui m’a téléphoné il y a quelques jours. C’est un coach qui aime le jeu, c’est important pour moi. Quant au classement de Nancy, cela ne me fait pas peur. C’est justement excitant et un très bon challenge. La compétition me manque. J’espère intégrer le groupe le plus vite possible. Je suis venu ici pour retrouver du temps de jeu et aider l’équipe à se maintenir", a lancé le natif du Mans.