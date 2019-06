Officiel : Maurizio Sarri quitte Chelsea et rejoint la Juventus Turin !

Seulement un an après son arrivée à Londres, ponctuée d'une Ligue Europa, l'Italien retrouve la Série A et remplace Max Allegri.

Ce dimanche, Chelsea et la Juventus Turin ont officialisé le départ de Maurizio Sarri de son poste d'entraîneur des Blues pour devenir celui de la Vieille Dame pour les trois saisons à venir selon les termes de son contrat.

Le technicien de 60 ans quitte, donc, le club londonien un an après y avoir posé ses valises en provenance de Naples.