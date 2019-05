Officiel : Le président Ghanéen, Nana Akufo-Addo demande à Asamoah de revenir sur sa retraite internationale

L’affaire de la retraite internationale d’Asamoah Gyan de la sélection Ghanéenne vient de prendre une autre ampleur. En effet, c’est désormais le président de la République du Ghana, Nana Akufo Addo, qui s’en est mêlé, demandant officiellement au joueur de revenir sur sa décision. Une requête « Présidentielle » que le joueur a accepté ce matin en l’annonçant sur son compte twitter…

À l’issue d’une rencontre qui s’est tenue hier entre le président Ghanéen, le sélectionneur Kwesi Appiah et les membres du Comité de Normalisation de la GFA (Fédération ghanéenne de football), le chef de l’État Ghanéen s’est résolu à arrondir les angles entre le joueur et les fédéraux. Dès lors c’est à travers un coup de fil téléphonique qu’il exhortera Asamoah à reconsidérer sa décision de quitter la sélection à quelques semaines de la CAN.

Réagissant dans la foulée, Gyan de confirmer ce matin, sur son compte twitter, avoir bel été et bien eu une longue conversation téléphonique avec son excellence Nana Akufo Addo : « Une demande présidentielle est une demande qui ne peut être ignorée. J’ai accepté la demande de son excellence Nana Akufo Addo de bonne foi et je me rendrai disponible pour la sélection, afin d’aider à remporter le trophée de la CAN 2019… », a-t-il déclaré via twitter, mettant ainsi fin à sa retraite aussi soudaine qu’inopportune.