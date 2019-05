Officiel : Le Slovène Damir Skomina arbitrera la finale Liverpool – Tottenham

Âgé de 42 ans, M. Skomina est arbitre international depuis 2002. Il a dirigé la finale 2017 de l’UEFA Europa League entre l’Ajax et Manchester United, et la rencontre de Super Coupe de l’UEFA 2012 entre Chelsea et l'Atlético.

Il a également exercé la fonction de quatrième officiel lors de la finale 2013 de l’UEFA Champions League entre Borussia Dortmund et le Bayern Munich. Cette saison, M. Skomina a arbitré quatre matches de l'UEFA Champions League et deux rencontres de l'UEFA Europa League.