(Officiel) - Le Sénégal abritera l'Afrobasket Féminin du 09 au 18 Août 2019

La fédération sénégalaise de basketball vient d’annoncer sur sa page twitter que le Sénégal va organiser la prochaine Coupe d’Afrique des Nations de Basket à Dakar.



La fédération sénégalaise de basketball était en audience avec le Ministre des Sports, Matar Bâ, ce vendredi et a reçu l’autorisation d’accueillir la CAN Afrobasket 2019 dans le nouveau complexe sportif qu'est le Dakar Aréna de Diamniadio. Le Sénégal dispose ainsi d’un bon argument qui peut accueillir 15 000 personnes et abriter cette prestigieuse compétition.



11 fois championnes d’Afrique et classé 10 fois sur le podium africain, les lionnes ont ainsi l’occasion de jouer à domicile pour la reconquête du titre qu’elles avaient remporté en 2015 et perdu en 2017 face au Nigeria.