Officiel : Le FC Barcelone licencie Ernesto Valverde et annonce l'arrivée de Quique Setien.

Le FC Barcelone a annoncé le départ d'Ernesto Valverde en poste depuis 2017. Dans la foulée, les dirigeants du club catalan ont annoncé la nomination de Quique Setién, ancien coach de Betis et de Las Palmas.



La Supercoupe d'Espagne aura donc eu raison de Valverde. Son bilan est pour le moins mitigé, puisque s'il a remporté deux Ligas en deux ans, son équipe a aussi essuyé deux remontadas en Europe, face à la Roma et contre Liverpool l'an dernier.



Avec Quique Setién, le FC Barcelone devrait revenir à ses principes : celui de produire du beau jeu. Avec Ernesto Valverde, le club catalan jouait vite en transitions offensives et ne gardait pas la possession du ballon, comme pouvait le faire Pep Guardiola.



À préciser que dans un premier temps, une délégation menée par Oscar Grau (directeur général) et Eric Abidal (secrétaire technique) avait été dépêchée au Qatar, pour rencontrer Xavi Hernandez. Si les dirigeants barcelonais ont tenté de convaincre leur ancien milieu de terrain de prendre les commandes de l'équipe dès ce mois de janvier, ce dernier a décliné la proposition, préférant retrouver son club cet été.



Avec Footmercato